Дмитрий Енцов журналист Количество наблюдаемых по коронавирусу жителей Прикамья приближается к 1 тыс. Диагноз подтверждён у трёх человек Поделиться Поделиться Твитнуть

По состоянию на утро 20 марта под наблюдением врачей находятся 906 чел. (+209 чел. относительно 19 марта). По словам заместителя министра здравоохранения Пермского края Евгения Камкина, такой рост обусловлен проверкой тех жителей, которые контактировали с третьим заболевшим коронавирусом в Прикамье.

Из общего количества наблюдаемых 448 человек (+87) находятся на домашнем карантине, 25 (+2) — в условиях стационара инфекционных отделений больниц, то есть имеют признаки возможного заражения.

Как уточнили в минздраве, те, кто находятся на домашнем карантине, не имеют признаков заболевания, но они либо контактировали с заболевшими, либо вернулись из заграничных поездок.

Отметим, что первый инфицированный пациент вернулся из Франции, второй — из Швейцарии, третий — из Доминиканской Республики.