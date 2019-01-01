Дмитрий Енцов журналист В выходные в Перми ожидается резкое понижение температуры Поделиться Поделиться Твитнуть

Ближайшие выходные, 21 и 22 марта, ожидаются холодными относительно всей текущей недели.

Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, в ночь на субботу в регион начнётся вторжение холодного воздуха, температура воздуха понизиться до -3°…-5° на юге края, до -7°…-9° на севере. В течение дня ожидаются кратковременные ливневые снегопады.

В воскресенье также ожидается отрицательная температура воздуха в диапазоне -2°…-5°, ночью может похолодать до -15°.

С начала следующей недели ожидается потепление.