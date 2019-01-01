Российские учёные планируют внедрить вакцину от коронавируса к четвёртому кварталу 2020 года Поделиться Поделиться Твитнуть

В России для профилактики и контроля эпидемии COVID-19 разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах.

При разработке новых вакцин необходимо провести исследования на чувствительных лабораторных животных, чтобы убедиться в безвредности и эффективности нового препарата.

При этом перед исследователями встают вопросы о дозировке и кратности введения препарата.

По состоянию на 16 марта учёные ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора начали исследования иммуногенности на чувствительных лабораторных животных, включая низших приматов всех разработанных прототипов вакцин. Учёные рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно в четвёртом квартале 2020 года.

На 19 марта в России зарегистрировано 199 заразившихся коронавирусом, три из них — в Пермскому крае.