Лев Третьяков получил должность начальника управления в краевом минприроды Поделиться Поделиться Твитнуть

Лев Третьяков



Лев Третьяков назначен на должность начальника управления по охране окружающей среды министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

В этом статусе он примет участие в круглом столе на площадке Общероссийского народного фронта, посвящённом сохранению водных объектов.

Напомним, ранее Лев Третьяков был замначальника управления по экологии и природопользованию администрации Перми, некоторое время руководил МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек».

После очередной ротации в администрации Перми и смены руководства управления Лев Третьяков некоторое время находился в отпуске.