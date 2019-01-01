Конкурс артистов балета «Арабеск» перенесён на осень Поделиться Поделиться Твитнуть

В связи c ситуацией, сложившейся из-за распространения коронавируса в мире, дирекция конкурса артистов балета «Арабеск» приняла решение перенести мероприятие.

XVI открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск-2020» им. Екатерины Максимовой состоится с 24 октября по 5 ноября 2020 года. Осенью все участники, чьи заявки приняты дирекцией конкурса, смогут выступить в тех возрастных группах, в которых они были заявлены весной.

Напомним, конкурс должен был стать рекордным по количеству заявок. Он должен был пройти с 25 апреля по 3 мая.

Кроме того, запланированная на 24 апреля премьера балета «Анюта» в постановке художественного руководителя конкурса «Арабеск», выдающегося танцовщика и хореографа, народного артиста СССР Владимира Васильева состоится в день открытия конкурса — 24 октября.