Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Что остаётся зрителям? Коронавирус COVID-19 подпортил афишу Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Все государственные культурные учреждения: театры, музеи, библиотеки, концертные и выставочные залы — закрыты на неизвестный промежуток времени. Однако небольшие частные институции продолжают работать, хотя и с ограничениями. Пермские театры и филармония подготовили для своих поклонников специальные программы онлайн-трансляций. События в театрах и филармонии отменяются пока лишь на март, что будет с событиями апреля — пока не известно.

Пермский театр оперы и балета отменяет репертуарные спектакли. Купленные билеты можно сдать в кассы театра или использовать позже — посетить тот же спектакль в мае. Концерт камерного оркестра Пермского театра оперы и балета (6+) должен был пройти в Органном зале, но из-за карантина пройдёт в виде онлай-трансляции. Он будет доступен на сайте театра и на его страничках в соцсетях в заявленное время — 23 марта в 19:00. В программе концерта — произведения Дмитрия Шостаковича и Петра Ильича Чайковского.

А вот концерт из цикла «Легенды пермской оперы», который планировался в частной филармонии «Триумф» 24 марта, отменён. Репетиции оперы «Богема» (16 +), которая планируется к показу в обновлённом виде 29 и 30 марта, идут по рабочему графику. Опера непременно будет показана, но, если карантин не будет снят к тому времени, показ пройдёт в режиме онлайн.

Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» (25 апреля — 3 мая) и премьеру балета «Анюта» (24 апреля, 6+) театр не отменяет, но в конкурсе будут участвовать только российские исполнители, а также иностранцы, которые работают или учатся на территории России.

Подготовка к Дягилевскому фестивалю (12—21 июня) идёт по рабочему графику.

Пермский академический Театр-Театр прекращает репертуарные спектакли. Отменяется и премьера выездного спектакля «Соло для часов с боем» (16 +), которая планировалась на 19 и 20 марта. Репетиции спектакля «Антигона» (16 +) продолжаются в надежде на то, что к моменту премьеры (25 апреля) карантин будет снят. Театр готовит программу онлайн-мероприятий для зрителей, которая будет опубликована в ближайшее время.

Пермская филармония переходит в онлайн-режим. На сайте filarmonia.online можно будет увидеть трансляции следующих концертов: 18 марта в 18:30 — концерт лауреатов международных конкурсов скрипача Павла Милюкова (выпускника Пермской детской музыкальной школы №1) и пианиста Эмина Мартиросяна (6 +), в программе — произведения Роберта Шумана, Сезара Франка, Игоря Стравинского; 26 марта в 19:00 — сольный концерт (6 +) солистки Пермской краевой филармонии, лауреата международных конкурсов Евгении Камянской (орган); 29 марта в 18:00 — вечная классика в исполнении оркестра русских народных инструментов Пермской филармонии (6+); 31 марта в 19:00 — Уральский государственный камерный хор Пермской филармонии (худрук и главный дирижёр — народный артист России Владислав Новик) с премьерой концертной программы, посвящённой произведениям композиторов XX—XXI веков (6 +). На сайте филармонии и в социальных сетях будут опубликованы анонсы показов виртуальных концертов из золотой коллекции филармонии, а также информация о том, как вернуть билеты на концерты, отменённые из-за запрета на проведение массовых мероприятий.

Международный фестиваль Дениса Мацуева по-прежнему планируется провести 25—28 апреля. Выступления в Перми значатся в гастрольных графиках всех участвующих в событии музыкантов.

Частная филармония «Триумф» и Центр городской культуры не подчиняются министерству культуры Пермского края, но проявили социальную ответственность и ушли на карантин добровольно. Концерты и спектакли «Триумфа» переносятся: частично — на апрель и май, частично — на осень.

Закрылся киноцентр «Премьер», подведомственный краевому минкульту. Министерство культуры Пермского края отправило рекомендации по поводу проведения карантина в частные сетевые кинотеатры, однако 18 марта они продолжали работать в обычном режиме.

Закрыты музеи и выставочные залы, но работают маленькие частные художественные галереи. Галерея «Уникум» прекращает субботние просмотры опер и концерты, а также не принимает организованные группы, но индивидуально можно посетить недавно открывшуюся выставку — вторую часть «трёхсерийного» выставочного проекта «Для этого нужна ещё одна жизнь» (0 +), посвящённого 95-летию выдающегося художника-новатора Александра Репина. После окончания работы выставки откроется третья, завершающая часть ретроспективы огромного наследия пермского Репина.

В выставочном проекте галереи «Дом Боне» «Сад камней и цветов» (0 +) художница Ольга Молчанова-Пермякова и ювелир Вера Колесникова легко и играючи поменялись ролями: Ольга написала миниатюрные живописные работы, которые можно рассматривать как ювелирные украшения, а Вера создала обширные, витиеватые изделия из серебра и камней с глубокой историей, которые в сложности исполнения, красках, фактуре и оформлении ничуть не уступают живописи.

Выставочный зал Дома художников прекращает работу с организованными группами, но принимает индивидуальных посетителей, благо, их немного. 27 марта там открывается персональная выставка Николая Глущенко.

Галерея «Марис-Арт» закрыта до середины апреля.

Фотовыставка «Живой мир» (0+) только что смонтирована в Пермском доме народного творчества «Губерния». Посетить выставку нельзя, но с середины следующей недели начнутся трансляции виртуальных туров по ней на сайте «Губернии» и в социальных сетях. «Живой мир» — это около 50 выдающихся фотографий дикой природы. Некоторые из них уже были отмечены на престижных российских и международных фестивалях и фотоконкурсах. Другие появились только в этом году, но уже начали собирать высшие отметки крупных фотоконкурсов. Выставка призвана показать красоту нашей планеты. Фотографии представлены в нескольких разделах, от макро- до пейзажной съёмки, от подводной съёмки до «портретов» животных. Географически съёмки велись в Ленинградской области и Калмыкии, Якутии и Таиланде, Перу и Королевстве Тонга. Авторы выставки обращают особое внимание на разнообразие видов живых моделей, различные стилевые решения фоторабот. Официальное открытие выставки состоится в середине апреля.

В Международный день счастья в Перми пройдёт открытая дискуссия на тему счастья (0+). Спикерами выступят известные пермяки, которые расскажут, что для них является счастьем, как они делают свою жизнь и жизнь окружающих людей счастливой. Встреча пройдёт в онлайн-режиме из-за всеобщего карантина. Посмотреть её можно на сайте Технопарка Morion Digital и на его страничках в соцсетях 20 марта в 16:00.