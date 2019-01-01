Мария Сыропятова
Товарных запасов в магазинах Прикамья хватит на 48 дней торговли
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Объём товарных запасов в организациях розничной торговли Пермского края составил 30,6 млрд руб. Эти данные приводит Пермьстат по состоянию на 1 марта 2020 года.
Такой объём запасов соответствует 48 дням торговли.
Оборот розничной торговли за первые два месяца 2020 года составил 93 млрд руб. Это на 5,4% больше, чем показатель за аналогичный период 2019 года.
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