Мария Сыропятова Товарных запасов в магазинах Прикамья хватит на 48 дней торговли Поделиться Поделиться Твитнуть

Объём товарных запасов в организациях розничной торговли Пермского края составил 30,6 млрд руб. Эти данные приводит Пермьстат по состоянию на 1 марта 2020 года.

Такой объём запасов соответствует 48 дням торговли.

Оборот розничной торговли за первые два месяца 2020 года составил 93 млрд руб. Это на 5,4% больше, чем показатель за аналогичный период 2019 года.