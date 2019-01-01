Дмитрий Енцов журналист За сутки количество наблюдаемых по коронавирусу жителей Прикамья увеличилось на 139 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин рассказал о ситуации с коронавирусом на территории региона по данным на утро 19 марта. Об этом сообщает ВЕТТА.

Всего под наблюдением медиков находятся 697 жителей (+139 относительно утра 18 марта). Из них 361 (+52) житель — на домашнем карантине, 313 (+86) — под активным медицинским наблюдением, и 23 (+1) — в условиях стационара инфекционных отделений больниц.

Количество инфицированных не изменилось — два человека. Состояние госпитализированных удовлетворительное, у второго пациента есть «лёгкие признаки респираторного заболевания в виде кашля».