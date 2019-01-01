Дмитрий Енцов журналист Определены победители на обслуживание ещё пяти автобусных маршрутов Поделиться Поделиться Твитнуть

Подведены итоги ещё пяти аукционов на обслуживание автобусных маршрутов Перми. Все они касаются «коротких» контрактов в период с 1 апреля по 31 мая.

Так, маршрут №22 «Микрорайон Васильевка» — «Пермский военный институт» будет обслуживать ИП Андрей Целоусов, №23 «Банная гора» — «Деревня Голованово» — ООО «Урал-Авто», №48 «Чусовской водозабор» — «Микрорайон Январский» и №53 «Центральный рынок — 10-й микрорайон» — ООО «Дизель», №61 «Центральный рынок» — «НПО «Биомед» — «Микрорайон Новые Ляды» — ООО «Авто-Тех».

Аукционы на «длинные», пятилетние, контракты должны быть объявлены 20 марта.