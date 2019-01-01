Дмитрий Енцов журналист Небоскрёбы в «Пермь-сити» будут ниже, чем предполагалось Высотность планируется снизить с 66 этажей до 31 Поделиться Поделиться Твитнуть

Изменённая концепция "Пермь-сити": рядом с небоскрёбами располагается УДС

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края обратилось в городскую комиссию по землепользованию и застройке относительно формируемого квартала по ул. Барамзиной, Углеуральской, Строителей, Гатчинской.

Запрашиваемые изменения касаются района ДКЖ, а именно: участка, где к 300-летию города планируется организовать деловой квартал «Пермь-сити» с тремя небоскрёбами, а также соседнего участка, предназначенного для жилья.

Министерство просит установить на них зону обслуживания и деловой активности местного значения с параметрами высотности в 150 и 75 м.

Первая высотность относится к «Пермь-сити» и универсальному Дворцу спорта, вторая — к жилой территории.

При этом заявитель указал, что максимальная этажность небоскрёбов составит 31 этаж. И это значительно ниже, чем указано в первоначальном проекте, презентованном ещё в мае 2019 года на градостроительном совете при главе города.

Первоначальный проект "Пермь-сити" 2019 года

Напомним, тогда анонсировалось, что самым высоким зданием «Пермь-сити» станет 66-этажный небоскрёб административного назначения высотой 283 м. Вторая высотка предполагает 51 этаж (176 м). Здесь должны разместиться гостиница и апартаменты. Третий небоскрёб также будет 51-этажным, но высотой 223 м.

Причиной «снижения» высотности является проходящая над этой территорией глиссада — траектория заходящих на посадку самолётов.

И если первоначальную концепцию готовило архитектурное бюро Speech совместно с компанией «Викар», то изменённую концепцию готовит Институт регионального и городского планирования.

К настоящему моменту изменения касаются не только высотности небоскрёбов, но и наполнения пространства рядом с ними. По первой концепции перед высотками должна была быть небольшая площадь, а также либо концертный зал, либо торгово-развлекательный центр.

Концепция "Пермь-сити" с изменёнными параметрами

Сейчас же к небоскрёбам вплотную «подтянули» планируемый универсальный Дворец спорта на 10 тыс. зрителей.

При этом заявителям пока не удалось вынести вопрос по будущему кварталу в районе ДКЖ на публичные слушания, так как часть членов городской комиссии по землепользованию и застройке хотят получить от министерства дополнительную информацию.

А именно: градостроительный анализ с подробной визуализацией проекта, а также сведения о безопасности нахождения будущих жилых и административных объектов вплотную с Транссибирской магистралью.

Итоговым решением комиссии стало повторное вынесения заявление на очередное заседание. Если после этого вопросов не останется, то вопрос смены зонирования и высотности будет направлен на публичные слушания.

По планам властей, небоскрёбы должны быть построены в 2023 году, а Дворец спорта — в 2024 году.