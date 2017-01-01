Максим Решетников: «Новый спортивно-концертный комплекс обойдётся в 10 млрд руб.» Согласно проекту постановления краевого парламента, стоимость СКК — 6,7 млрд руб.

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Эскиз проекта

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В ходе сегодняшнего общения с вице-премьером правительства РФ Виталием Мутко губернатор Пермского края Максим Решетников обнародовал некоторые показатели концертно-спортивного комплекса на 10,5 тыс. посадочных мест.

Его собираются построить за деньги из краевого бюджета на территории «Товарного двора» в Дзержинском районе.

По словам Решетникова, стоимость реализации проекта — 10 млрд руб. Напомним, что в проекте постановления о внесении изменений в Перечень объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры, внесённого губернатором в Заксобрание, говорится, что стоимость инвестиционного проекта составляет 6,7 млрд руб. Разработка проектно-сметной документации планируется в 2020—2021 годах, а строительно-монтажные работы с учётом благоустройства — в 2022—2024 годах.

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор также озвучил характеристики комплекса: вместимость — 10 тыс. человек, площадь — 25—30 тыс. кв. м, арена — 10 тыс. кв. м, первый этаж предполагается отдать под торговлю и общепит.

Ориентировочный срок ввода — 2023 год.