Расходы на строительство в Перми концертно-спортивного комплекса оценили в 6,7 млрд руб. В 2020—2021 годах планируется разработать проектно-сметную документацию, а строительно-монтажные работы провести в 2022—2024 годах

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Фото: Центр спортивной подготовки Пермского края csp59.ru

Вчера, 14 ноября, губернатор Пермского края Максим Решетников внёс в Заксобрание проект постановления краевого парламента о внесении изменений в Перечень объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры.

Власти Прикамья предложили включить перечень новый объект — концертно-спортивный комплекс на 10,5 тыс. посадочных мест. Его собираются построить за деньги из краевого бюджета на территории «Товарного двора» в Дзержинском районе. В проекте постановления говорится, что стоимость инвестиционного проекта составляет 6,7 млрд руб. Разработка проектно-сметной документации планируется в 2020—2021 годах, а строительно-монтажные работы с учётом благоустройства — в 2022—2024 годах.

После завершения строительства объект будет передан на баланс КГАУ «Центр спортивной подготовки». Авторы поправки отмечают, что строительство комплекса такого высокого уровня окажет больше влияние на развитие таких видов спорта, как хоккей, фигурное катание и баскетбол. Под этим подразумевается развитие массовой физической культуры и подготовка резерва в сборные команды Пермского края и Российской Федерации.

«Кроме того, появится новая, отвечающая всем современным требованиям площадка для проведения культурно-массовых мероприятий, международных соревнований и концертов», — сообщается в пояснительной записке.

Проект постановления рассмотрят 28 ноября на «пленарке» краевого парламента.

Напомним, что глава региона Максим Решетников рассказал о планах построить в рамках развития «Товарного двора» спортивно-концертный комплекс на 10 тыс. мест 8 ноября на встрече с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком.

По словам Максима Решетникова, сейчас ведётся разработка концепции нового универсального комплекса. В ноябре объект внесут в адресную инвестиционную программу, после чего планируют приступить к проектированию. При этом губернатор сообщил, что строительство арены планируется завершить к 300-летию Перми, то есть к 2023 году.

Владислав Третьяк поддержал строительство и отметил, что появление такого объекта позволит проводить в Перми самые крупные всероссийские и международные турниры.

Отметим, что Дворец спорта «Молот» был построен более 40 лет назад и вмещает от 6 тыс. до 7 тыс. человек.