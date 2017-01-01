В районе Перми II и ДКЖ построят спортивно-концертный комплекс на 10 тыс. мест

Твитнуть Поделиться Поделиться

Вчера, 8 ноября, Пермь посетил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Глава региона Максим Решетников встретился с президентом Федерации хоккея и обсудил с ним планы по строительству в Перми в рамках развития «Товарного двора» спортивно-концертного комплекса на 10 тыс. мест.

По словам губернатора, в этом спортивно-концертном комплексе будут проводиться хоккейные и баскетбольные матчи, а также крупные концерты. Строительство арены планируется завершить к 300-летию Перми, то есть к 2023 году.

Сейчас ведётся разработка концепции нового универсального комплекса. «В ноябре вносим его в адресную инвестиционную программу, после чего приступаем к проектированию объекта», — отметил Максим Решетников.

Владислав Третьяк поддержал строительство и отметил, что появление такого объекта позволит проводить в Перми самые крупные всероссийские и международные турниры.

Отметим, что Дворец спорта «Молот» был построен более 60 лет назад и вмещает от 6 тыс. до 7 тыс. человек.

Источник — пресс-служба администрации губернатора

Твитнуть Поделиться Поделиться