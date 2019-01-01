Пермское УФАС перешло на онлайн-приём Поделиться Поделиться Твитнуть

Для предупреждения распространения в регионе коронавируса Управление ФАС по Пермскому краю с 19 марта рекомендует гражданам временно воздержаться от личного посещения ведомства.

Пермское УФАС готово принимать документацию в письменной и электронной форме и заменить личные приёмы видеоконференцсвязью.

Отдельно подчёркивается, что гражданам при посещении управления для участия в заседании при себе необходимо иметь средство индивидуальной защиты.