Григорий Серёдкин ФК «Звезда» готовится к возобновлению сезона в штатном режиме Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский ФК «Звезда» продолжает подготовку к возобновлению сезона после зимней паузы в штатном режиме. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Напомним, 17 марта, Российский футбольный союз (РФС) принял решение приостановить все футбольные соревнования на территории России как минимум до 10 апреля.

С 5 по 22 марта команда проходит учебно-тренировочный сбор в Турции. «Звезда» сыграла уже три контрольных матча и идёт без поражений, имея в активе одну победу и две ничьи.

Дмитрий Романов, пресс-атташе ФК «Звезда»:

— Наша команда продолжает подготовку к возобновлению сезона в штатном режиме. 17 марта провели третий контрольный матч на турецком сборе, впереди ждёт ещё одна игра. В Турции спокойная обстановка, а мы соблюдаем все возможные меры предосторожности, рекомендации ВОЗ и медицинского штаба нашей команды.

Безусловно, вся эта ситуация скажется на подготовке к сезону не только для нас, но и для всех других команд. Будем корректировать планы. Главное - сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности

Касательно образовавшейся вынужденной паузы в чемпионате в клубе ответили, что будут ждать дальнейших новостей от руководства ПФЛ. А также выразили надежду, что в скором времени распространение коронавируса пойдёт на спад.

Если темп эпидемии снизится, ограничение на проведение игр будет снято 10 апреля. В этом случае под запрет попадёт лишь один матч «Звезды» в чемпионате ПФЛ группы «Урал-Поволжье» — 7 апреля на выезде с ФК «Тюмень». Так, при самом благоприятном раскладе, ближайший матч «Звезда» проведёт дома, 14 апреля. Соперник — ФК «КАМАЗ» из Набережных Челнов. (0+)