Двух браконьеров в Прикамье оштрафовали на 200 тыс. руб. с конфискацией лодки и мотора Поделиться Поделиться Твитнуть

Большесосновский районный суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении двух мужчин. Они признаны виновными в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконный вылов водных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства с использованием запрещённых орудий, совершённый группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что осуждённые с помощью сетей незаконно ловили рыбу в период нереста. Ущерб составил 14 тыс. руб.

Суд, с учётом позиции государственного обвинения, признал мужчин виновными и назначил каждому из них наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. Лодка «Прогресс 4», а также лодочный мотор конфискованы в доход государства.