Наталья Тимофеева

Наталья Тимофеева

журналист

«Подушка безопасности» бюджета Прикамья на случай кризиса составляет 20—25 млрд руб.

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Железная дорога

  Константин Долгановский

Сегодня, 18 марта, на заседании комитета Заксобрания по промышленности, экономической политике и налогам министр финансов Елена Чугарина сообщила, что бюджет края готов к возможному кризису, связанному с падением цен на нефть и курса рубля.

«Мы понимали, что рано или поздно кризис случится — это цикличные вещи, — и заранее приготовили подушку безопасности. Это наш «бюджет развития» (инвестиционный бюджет), так называемые, короткие расходы, не имеющие постоянного характера. Бюджет развития составляет 20% от всех расходов краевого бюджета. То есть 20—25 млрд руб. на крайний случай у нас имеется. Будем выстраивать приоритеты», — сообщила министр.

Депутаты поинтересовались, какой объём инвестиционных проектов пойдёт «под нож» в случае тяжёлой ситуации. Однако Елена Чугарина заверила, что правительство края ничего резать не собирается. Но, возможно, будут заморозка и увеличение сроков реализации некоторых проектов.

В любом случае, по словам министра финансов, прогнозировать что-либо трудно из-за постоянно меняющейся ситуации. Но в июне, когда ситуация стабилизируется, правительство, возможно, будет рассматривать изменения в бюджет развития.

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