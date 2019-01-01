Наталья Тимофеева журналист «Подушка безопасности» бюджета Прикамья на случай кризиса составляет 20—25 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 18 марта, на заседании комитета Заксобрания по промышленности, экономической политике и налогам министр финансов Елена Чугарина сообщила, что бюджет края готов к возможному кризису, связанному с падением цен на нефть и курса рубля.

«Мы понимали, что рано или поздно кризис случится — это цикличные вещи, — и заранее приготовили подушку безопасности. Это наш «бюджет развития» (инвестиционный бюджет), так называемые, короткие расходы, не имеющие постоянного характера. Бюджет развития составляет 20% от всех расходов краевого бюджета. То есть 20—25 млрд руб. на крайний случай у нас имеется. Будем выстраивать приоритеты», — сообщила министр.

Депутаты поинтересовались, какой объём инвестиционных проектов пойдёт «под нож» в случае тяжёлой ситуации. Однако Елена Чугарина заверила, что правительство края ничего резать не собирается. Но, возможно, будут заморозка и увеличение сроков реализации некоторых проектов.

В любом случае, по словам министра финансов, прогнозировать что-либо трудно из-за постоянно меняющейся ситуации. Но в июне, когда ситуация стабилизируется, правительство, возможно, будет рассматривать изменения в бюджет развития.