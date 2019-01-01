Наталья Тимофеева журналист «Нужно не делать резких движений и ждать май-июнь» Власти рассказали, где возьмут средства, чтобы справиться с обвалом рубля и коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 17 марта, на заседании комитета по развитию инфраструктуры Заксобрания обсудили, хватит ли резервного фонда Пермского края на дополнительные противоэпидемические мероприятия, если ситуация с коронавирусом ухудшится, и что край будет делать со снижением дохода бюджета.

Министр финансов Елена Чугарина сообщила, что на 2020 год размер резервного фонда правительства составляет 450 млн руб. «Мы считаем, что пока этого достаточно. Если нам вдруг понадобятся деньги на дополнительные расходы, то будем выходить в Заксобрание с просьбой увеличить размер резервного фонда. Также, если ситуация с коронавирусом ухудшится по всей стране, то федеральный бюджет тоже будет принимать необходимые меры финансовой поддержки регионов. Пока наш план мероприятий, который мы разработали на период повышенной опасности, деньгами обеспечен», — заявила министр финансов.

Депутат Николай Дёмкин считает, что ситуация в России будет не лучше, чем в Китае, и резервного фонда Пермского края недостаточно. Поэтому, по его словам, надо увеличить размер резервного фонда, чтобы иметь возможность мгновенно реагировать на ухудшение ситуации. Однако Елена Чугарина заявила, что план по борьбе с распространением коронавируса уже есть, и больших расходов на него не надо.

Министр здравоохранения Оксана Мелехова позднее добавила, что на сегодняшний момент все мероприятия носят превентивный характер и не несут дополнительных затрат бюджета. Поэтому, по мнению министра здравоохранения, на сегодняшний момент 450 млн руб. достаточно. Кроме того, по данным минфина края, при необходимости резервный фонд можно увеличить.

«Спрогнозировать, как ситуация будет развиваться, достаточно сложно. Это будет зависеть от того, какое количество человек будет помещено на домашнюю изоляцию. Домашняя изоляция — это дополнительные траты промышленности в виде невыхода сотрудников на работу и дополнительной оплаты листов нетрудоспособности. Но Фонд социального страхования компенсирует все выплаты, и у организаций не будет здесь особых потерь, кроме отсутствия трудовой силы», — отметила Оксана Мелехова. Также министр здравоохранения подчеркнула, что в Прикамье все люди с коронавирусом и люди с подозрением на него недавно приехали из других стран. Поэтому в минздраве надеются, что после сокращения рейсов за границу из Москвы новых завозных случаев коронавируса в Прикамье не будет.

Кроме того, депутаты поинтересовались, повлияет ли на реализацию нацпроектов падение цен на нефть и курса рубля и готов ли край к увеличению расходов в связи с инфляцией и уменьшению доходов.

Касательно нацпроектов Елена Чугарина ответила, что в Минфине РФ заверили, что снижения объёмов финансирования и уровня софинансирования по нацпроектам не планируется ещё несколько лет. «То есть федералы свои обязательства перед субъектами будут выполнять», — заявила министр.

По источникам доходов Пермского края, которые зависят от курса рубля и доллара, — в основном налог на прибыль, — ситуация ещё не ясна, и гадать бессмысленно, так как Пермский край на сделку с ОПЕК никак повлиять не может, отметила Елена Чугарина.

«Нужно не делать никаких резких движений и ждать май-июнь. К этому времени должна наступить какая-то стабилизация, и тогда мы поймём, с каким курсом рубля будет работать экономика и какие дальше нас будут сопровождать инвестиционные процессы. Но «план Б» мы для себя будем готовить на случай, если два-три года нефть будет по $20-30 за баррель и это скажется на инфляции и удорожании наших расходов. Пермский край зависим от импорта, например, лекарств и оборудования. Поэтому у нас на всякий случай есть подушка безопасности. Мы за последние три года обеспечили такую структуру бюджета, что если вдруг упадут наши доходы и резко подорожают обязательства краевого бюджета, то мы сможем на какое-то время приостановить ряд наших инвестиционных проектов», — сообщила министр финансов края.