Дмитрий Енцов журналист В Прикамье медицинское наблюдение по коронавирусу проходят 558 жителей Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации на утро 18 марта, в Пермском крае под медицинским наблюдением по коронавирусу проходят 558 жителей. Об этом рассказал главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Пермского края Кирилл Овчинников.

Из общего числа 227 человек находятся под активным наблюдением, 309 жителей находятся на домашнем карантине, 22 человека — в условиях стационара инфекционных отделений больниц.

Количество заражённых не изменилось — их два человека. По словам специалиста, их состояние удовлетворительное, температуры у них нет. Они по прежнему находятся в спецбоксах краевой инфекционной больницы.

Отметим, что по состояние на утро 17 марта под наблюдением в регионе находился 481 житель.