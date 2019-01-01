Наталья Тимофеева журналист Министр торговли Пермского края рассказал, как сбить ажиотаж в продуктовых магазинах из-за коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 18 марта, на заседании комитета Заксобрания по промышленности, экономической политике и налогам министр промышленности и торговли Алексей Чибисов прокомментировал сложившийся в Перми ажиотажный спрос на некоторые виды товаров.

«Единственный способ сбить ажиотаж по продуктам питания — это обеспечить наличие продовольствия в магазинах. Мы разбирались с ситуацией, которая сложилась в прошлые выходные с гречкой, сахаром, макаронами и т. д. Если в одном магазине нет какого-то товара, то он определённо точно есть в соседнем магазине другой торговой сети. Ни в одном магазине не было, чтобы у них, образно говоря, одновременно закончились макароны, гречка и подсолнечное масло. Все сети сейчас сформировали для своих стратегических центров повышенный заказ на эти товары, чтобы они всё время были на полках», — заверил министр.

В связи с этим депутат Мария Коновалова попросила министерство больше работать с населением и разъяснять им ситуацию. Однако Алексей Чибисов отметил, что «постоянное рассказывание о том, что всё хорошо, приводит к тому, что люди думают, что всё плохо». Но в любом случае новости по теме коронавируса ежедневно публикуются на сайте администрации губернатора, добавил глава министерства промышленности и торговли.