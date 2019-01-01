Пермский оперный театр перенесёт свои спектакли в онлайн Поделиться Поделиться Твитнуть

В условиях распространения коронавирусной инфекции с 18 марта Пермский театр оперы и балета приостанавливает показ спектаклей.

Зрители могут сдать билеты по тем каналам, где их приобретали, или сохранить билеты и воспользоваться ими позднее. При этом часть спектаклей могут показать онлайн.

«Мы стремимся сохранить возможность для зрителя оставаться на связи с театром, поэтому сейчас прорабатываем сетку онлайн-трансляций. Первый онлайн-показ состоится уже сегодня, 18 марта: мы покажем запись «Балетов Фокина» в 19:00 (по пермскому времени)».





