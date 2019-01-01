Дмитрий Енцов журналист Определены победители ещё двух аукционов на автобусные маршруты Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Комиссия подвела итоги по ещё двум аукционам на обслуживание автобусных маршрутов Перми.

Обслуживать маршрут №34 «Микрорайон Новые Ляды» — «Улица 1905 года» (максимальная цена контракта — 4,417 млн руб.) будет ИП Галина Окулова. Она предложила за выполнение контракта 2,9 млн руб.

Маршрут №21 «Дворец культуры имени Пушкина» — «Улица Академика Веденеева» (максимальная стоимость контракта — 2,340 млн руб.) будет обслуживать ООО «Дизель. Общество предложило за выполнение контракта 2,328 млн руб.

Ранее определены победители на ещё четыре маршрута.

Маршруты №69 «Микрорайон Ива» — «Улица Грачёва» и №70 «Улица Грачёва» — «Микрорайон Ива» (кольцевые маршруты) будет обслуживать ИП Игорь Жужгов. Он предложил за выполнение контракта 4,303 млн руб. (начальная стоимость составляла 7,294 млн руб.

Ещё три маршрута взяло себе ООО «Мега-Групп», так как являлось единственным участником торгов, но предложило озвученную мэрией начальную (максимальную) стоимость контракта.

Это касается маршрутов №20 «Микрорайон Новый Крым» — «Детский дом культуры имени Кирова — «Центральный рынок» (33,338 млн руб.), №15 «Южная» — «Центральный рынок» (23,736 млн руб.) и №60 «Детский дом культуры имени Кирова» — «Комсомольская площадь» (14,517 млн руб.)

Победители всех аукционов будут работать на маршрутах с 1 апреля по 31 мая. При этом автобусы №60 будут следовать по старому маршруту, то есть через микрорайоны Комсомольский, Акуловский, Железнодорожный и Пролетарский. А маршрут №20 станет «экспрессом», то есть будет объезжать эти микрорайоны по ул. Якутской (то есть в этом качестве заменит маршрут №60).