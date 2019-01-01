Мария Сыропятова Пермские школьники досрочно отправятся на каникулы Поделиться Поделиться Твитнуть

Каникулы в школах России начнутся с 23 марта и продлятся до 12 апреля 2020 года. Об этом объявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Таким образом, в общей сложности отдыхать школьники будут три недели. При этом возможно сокращение этого срока и возврат на дистанционное обучение.

Также перенесена и досрочная сдача ЕГЭ. Причина — меры правительства по здоровьесбережению в образовательной среде.

При этом в Перми школьники отправляются на каникула с 19 марта. Они продлятся до 29 марта, далее начнётся дистанционное обучение.

Напомним, что ранее в школах Перми более 1,3 тыс. школьников перешли на дистанционные формы образования.