Восемь жителей Прикамья борются за звание «Лидер России» в номинациях «Наука» и «Финансы» Поделиться Поделиться Твитнуть

В Москве прошли полуфиналы конкурса «Лидеры России», представляющие участников в номинациях «Наука» и «Финансы и технологии». В этих номинациях представлены восемь жителей Пермского края.

После полуфиналов определятся по 30 человек в каждой номинации, лучшие 10 отправятся на суперфинал.

Статус «Лидера России» даёт возможность занять управленческие позиции и поработать с наставниками из числа авторитетных представителей профессионального сообщества.​ ​

Алексей Комиссаров, руководитель конкурса «Лидеры России»:

— В этом году в «Лидерах России» в дополнение к основному конкурсу мы запустили три отраслевые специализации («Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии»), чтобы дать возможность управленцам из разных сфер показать себя.

Всего на специализацию «Наука» поступило 22 тыс. заявок, а на «Финансы и технологии» — 61 тыс. заявок. Всего на конкурс управленцев «Лидеры России — 2020» поступило 233,8 тыс. заявок. В первом сезоне конкурса (2017—2018 гг.) пришло 199 тыс. заявок. Однако тогда конкурс включал меньше номинаций.

Напомним, конкурс «Лидеры России» реализуется АНО «Россия — страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноимённой платформы, которая объединяет 23 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Конкурс выявляет перспективных руководителей по всей стране. Благодаря конкурсу за два года назначения на высокие позиции получили более 150 человек, при этом двое стали губернаторами, пятеро — заместителями федеральных министров.

Конкурс поддерживают РЖД, Сбербанк, Газпромнефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Интер РАО, Роснефть, РусГидро, Сибур, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнёр — Mail.ru Group.