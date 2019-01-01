Григорий Серёдкин ФК «Звезда» сыграл вничью в третьем матче на турецком сборе Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский ФК «Звезда» продолжает подготовку к возобновлению сезона после зимней паузы. Контрольный матч команды Рустема Хузина с липецким «Металлургом» на сборе в Турции закончился вничью — 1:1.

Матч проходил в упорной борьбе и был богат на фолы. В конце первого тайма пенальти в пользу пермяков уверенно реализовал Евгений Тюкалов. Однако «Звезде» не удалось удержать преимущество. На 76-й минуте защитник «Металлурга» сравнял счёт ударом с лёта после подачи с углового. Как итог — 1:1 на табло после финального свистка.

Отметим, липецкий «Металлург» идёт на втором месте в группе «Центр» ПФЛ и претендует на повышение в классе по итогам сезона.

Третий контрольный матч пермской команды должен был состояться в субботу, 14 марта. Однако соперник — датский ФК «Б-1903», был отозван в полном составе в Данию в связи с пандемией коронавируса. Напомним, в предыдущих матчах на турецком сборе «Звезда» обыграла киргизский «Каганат» и сыграла вничью с московским «Велесом». Завершающую контрольную игру в рамках сбора пермяки проведут 21 марта. Соперник — ФК «Казанка», фарм-клуб московского ФК «Локомотив», выступающего в Российской премьер-лиге. В Пермь команда вернётся 22 марта.

Также сегодня, 17 марта, стало известно, что изменится дата первого официального матча «Звезды» в весенней части чемпионата ПФЛ группы «Урал-Поволжье». В связи с пандемией коронавируса Российский футбольный союз (РФС) объявил о приостановке всех футбольных соревнований в России до 10 апреля. 7 апреля пермская «Звезда» должна была сыграть в Тюмени против местного ФК «Тюмень».