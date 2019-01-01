Григорий Серёдкин
ФК «Звезда» сыграл вничью в третьем матче на турецком сборе
Пермский ФК «Звезда» продолжает подготовку к возобновлению сезона после зимней паузы. Контрольный матч команды Рустема Хузина с липецким «Металлургом» на сборе в Турции закончился вничью — 1:1.
Матч проходил в упорной борьбе и был богат на фолы. В конце первого тайма пенальти в пользу пермяков уверенно реализовал Евгений Тюкалов. Однако «Звезде» не удалось удержать преимущество. На 76-й минуте защитник «Металлурга» сравнял счёт ударом с лёта после подачи с углового. Как итог — 1:1 на табло после финального свистка.
Отметим, липецкий «Металлург» идёт на втором месте в группе «Центр» ПФЛ и претендует на повышение в классе по итогам сезона.
Третий контрольный матч пермской команды должен был состояться в субботу, 14 марта. Однако соперник — датский ФК «Б-1903», был отозван в полном составе в Данию в связи с пандемией коронавируса. Напомним, в предыдущих матчах на турецком сборе «Звезда» обыграла киргизский «Каганат» и сыграла вничью с московским «Велесом». Завершающую контрольную игру в рамках сбора пермяки проведут 21 марта. Соперник — ФК «Казанка», фарм-клуб московского ФК «Локомотив», выступающего в Российской премьер-лиге. В Пермь команда вернётся 22 марта.