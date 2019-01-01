Григорий Серёдкин ФК «Звезда» сыграл вничью во втором матче на турецком тренировочном сборе Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский ФК «Звезда» сыграл вничью во втором матче учебно-тренировочного сбора в Турции. Игра с московским «Велесом» — лидером группы «Запад» ПФЛ — завершилась со счётом 1:1.

«Звезда» активно начала встречу и смогла выйти вперёд на 18-й минуте. Первый тайм закончился со счётом 1:0 в пользу пермяков. Однако в начале второй половины встречи москвичи восстановили равенство. В дальнейшем команды обоюдно проводили острые атаки, однако равный счёт на табло сохранился до финального свистка.

Гол в составе «Звезды» забил Валерий Манько. Это уже третий гол форварда пермской команды на турецком сборе. Голевой пас — на счету Максима Лаука.

Отметим, «Звезда» и «Велес» уже встречались в контрольном матче на прошлогоднем турецком сборе. 9 марта 2019 года очная встреча команд закончилась со счётом 2:2. В составе пермяков дублем отметился Александр Субботин.

Следующий контрольный матч на турецком сборе «Звезда» проведёт 14 марта. Соперник — футбольный клуб из четвёртого по силе датского дивизиона «Б-1903».

Напомним, «Звезда» начала турецкий сбор с победы. 7 марта подопечные Рустема Хузина со счётом 2:1 обыграли дебютанта премьер-лиги Кыргызстана — ФК «Каганат». Дубль — на счету форварда пермской команды Валерия Манько.