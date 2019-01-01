В Пермском крае оборудовали второй обсерватор для прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае может быть организовано 4,5 тыс. койко-мест на случай эпидемии коронавируса. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края:

— Сейчас пациентов могут принять 900 койко-мест 30 инфекционных отделений. Эти места обеспечены медпрепаратами, средствами индивидуальной защиты персонала. Дополнительно можно перепрофилировать ещё 3,5 тыс. мест в стационарах. В случае необходимости мы можем привлечь 2,5 тыс. человек медперсонала, при этом понимаем, что большая нагрузка придётся на первичное звено — осмотр жителей и забор проб.

Сейчас в регионе работают два обсерватора — в Перми и Очёре на 110 мест. Там могут размещаться граждане, приехавшие в Пермский край из стран с неблагополучной обстановкой. Ранее в регионе работал только один обсерватор — в Перми в микрорайоне Парковый.