Григорий Серёдкин ДК им. Солдатова проведёт концерт Валерия Меладзе вопреки запрету краевых властей на массовые мероприятия Поделиться Поделиться Твитнуть

Концерт Валерия Меладзе в ДК им. Солдатова, который запланирован на 18 марта, состоится, несмотря на запрет проведения мероприятий в регионе численностью свыше 1 тыс. человек. Напомним, запрет действует из-за обнаружения в регионе заражённых коронавирусом.

Сейчас в свободной продаже на сайте kassy.ru осталось лишь три билета на концерт Меладзе при общей вместимости зала дворца в 1100 человек.

При этом в ДК им. Солдатова «Новый компаньон» заверили, что изначально запустили в продажу меньше 1 тыс. билетов, зная о запрете властей.

Однако продажа билетов продолжалась более месяца, а запрет был введен в середине марта.

Кроме того, 17 марта в ДК им. Солдатова проходит шоу «Огни Анатолии», на которое проданы не все билеты.

Отметим также, что обратившаяся в редакцию «Нового компаньона» жительница Перми утверждает, что ей отказываются возвращать деньги за билет на концерт Валерия Меладзе. Посещать мероприятие жительница Перми и её знакомые отказываются в целях личной безопасности.

В кассах дворца культуры пояснили, что вернуть деньги за билет за два дня до мероприятия невозможно. Возврат возможен только в случае отмены мероприятия, о которой, если концерт всё же не состоится, организаторы сообщат лишь завтра.

Напомним, 17 марта краевые власти уведомили организаторов концерта группы Lindemann об отмене концерта, который должен был состояться 19 марта в Перми, в УДС «Молот».