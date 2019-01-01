Мария Сыропятова Краевые власти официально уведомили организаторов концерта Lindemann об отмене мероприятия Поделиться Поделиться Твитнуть

Центр спортивной подготовки (ЦСП) Пермского края уведомил организаторов концерта группы Lindemann о невозможности его проведения в УДС «Молот». Об этом сообщили в краевом минспорта. Причина — в мерах по предотвращению распространения коронавируса в Пермском крае, среди которых и отмена всех мероприятий численностью свыше 1 тыс. человек.

Напомним, фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн 19 марта планировал провести в Перми концерт своего отдельного проекта Lindemann. Этот концерт, как и весь тур, проводится в поддержку нового альбома F&M (Frau und Mann). Место проведения — УДС «Молот» — находится в краевой собственности и управляет им ЦСП Пермского края. С 15 марта в Прикамье был введён режим повышенной готовности.