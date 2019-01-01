В Перми откроется собственное производство медицинских масок Поделиться Поделиться Твитнуть

В течение недели в Перми будет открыто собственное производство медицинских масок. Об этом сообщает «ВЕТТА» со ссылкой на главу краевого антимонопольного управления Александра Плаксина.

Напомним, в в Перми осталось не более 4 тыс. масок в свободной продаже. Кроме того, в регионе зафиксировано два случая заражения коронавирусом.

По словам Александра Плаксина, в регионе отмечаются перебои с поставками медицинских масок, так как ранее большую их часть закупали в КНР. В России работают всего три завода по производству масок, которые в первую очередь отгружают средства индивидуальной защиты в медицинские учреждения.