Дмитрий Енцов журналист Победитель аукциона на автобусные маршруты №69 и №70 снизил начальную цену на 40% Поделиться Поделиться Твитнуть

Конкурсная комиссия определила победителя на «спаренные» автобусные маршруты №69 «Микрорайон Ива» — «Улица Грачёва» и №70 «Улица Грачёва» — «Микрорайон Ива» (кольцевые маршруты).

Им стал ИП Игорь Жужгов.

При начальной (максимальной) стоимости контракта в 7,294 млн руб. он предложил 4,267 млн руб.

Его конкурентами стали ИП Андрей Целоусов (предложил 4,303 млн руб.), ООО «Авто-Тех» (4,704) и ООО «Урал-Авто» (6,455).

Обслуживание маршрутов рассчитано на период с 1 апреля по 31 мая.