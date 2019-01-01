Дмитрий Енцов журналист Из-за угрозы коронавируса 1,3 тыс. школьников Перми учатся дистанционно Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми, по данным на 17 марта, дистанционную форму обучения выбрали 1,3 тыс. учащихся школ. Эту информацию сообщили в горадминистрации.

При этом каждая школа самостоятельно определяет формат дистанционного обучения. В мэрии отметили: чтобы перейти на дистанционную форму обучения, родителю необходимо проинформировать о своём намерении образовательную организацию.

«Это можно сделать в письменном или электронном виде, направив уведомление через школьный сайт, а также устно — проинформировав об этом классного руководителя. После этого с каждым родителем, сообщившим о намерении получать образование дистанционно, будет обсуждаться формат предоставления данной услуги», — пояснили в горадминистрации.

Напомним, с 16 марта в пермских школах объявлено свободное посещение.