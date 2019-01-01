Муниципалитеты вновь получат компенсацию за отмену ЕНВД на год раньше Поделиться Поделиться Твитнуть

В четверг, 19 марта, Заксобрание рассмотрит пакет поправок в бюджет Пермского края. Председатель краевого парламента Валерий Сухих отметил, что проект поправок не меняет социальной направленности бюджета.

По его словам, всего предлагается распределить 8 млрд руб. Из них 1,6 млрд средств будут направлены на реализацию январского послания президента. В частности, это организация бесплатного питания для учеников начальной школы, дополнительная поддержка для семей с детьми от трёх до семи лет, а также создание дополнительных мест в детских садах и школах.

Также предполагается выделить дополнительные средства — 600 млн руб. — на подготовку к 300-летию Перми, более 450 млн руб. — на поддержку обманутых дольщиков.

Кроме того, в бюджете планируется прописать перенос средств с 2021 года на 2020 год на компенсацию выпадающих доходов для муниципальных образований, которые приняли решения отменить ЕНВД. Напомним, что об этом просил на расширенном заседании Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края глава Краснокамска Игорь Быкариз.