Наталья Тимофеева журналист Муниципалитеты попросили губернатора снова дать деньги за отмену ЕНВД на год раньше Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 20 января, в Органном зале краевой филармонии прошло расширенное заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. В нём приняли участие губернатор Пермского края, члены краевого правительства, депутаты Заксобрания, городских дум и земских собраний, а также главы муниципалитетов.

Во время режима вопросов глава Краснокамска Игорь Быкариз сообщил, что в прошлом году было принято решение отменить с 2020 года ЕНВД, за что муниципалитету край обещал компенсировать выпадающие доходы в двукратном размере.

Деньги за отмену ЕНВД из краевого бюджета, которые планировалось перечислить муниципалитетам в 2020 году, были выданы им в конце 2019 года. «Благодаря этому мы решили важный для нас вопрос по расселению жителей дома на ул. Карла Маркса. Но в этом году мы на эти деньги тоже рассчитывали, так как много программ и своих средств для участия в них не хватает. Нельзя ли дать деньги на 2021 год в этом году, чтобы мы решали эти вопросы быстрее и люди не ждали 2021 года?» — спросил глава Краснокамского городского округа.

Губернатор Максим Решетников отметил, что «глава, который не пожаловался и не попросил денег, — это не глава».

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Что касается ЕНВД, то это хорошее предложение. У нас на 2021 год краевой бюджет получился достаточно напряжённый. При этом, по итогам 2019 года, появились сверхплановые и непредвиденные доходы. Поэтому, в принципе, мы можем позволить себе перенести деньги с 2021 года на 2020-й. А вам это позволит быстрее заявиться в программы, провести торги и подготовить рабочую документацию. Никакой ценности в остатках на счетах нет, поэтому если можно ускорить работу в рамках программы развития, то нужно ускорять. Давайте обсудим с краевыми депутатами ваше предложение.

Также губернатор добавил, что в феврале Заксобрание рассмотрит законопроект о внесении изменений в бюджет края на 2020—2022 годы и предложение Игоря Быкариза можно внести в список поправок.

Напомним, в мае 2019 года в Краснокамске, на ул. Карла Маркса, в трёхэтажном многоквартирном доме произошёл пожар. Огонь вспыхнул в одной из квартир на третьем этаже, а затем охватил чердачное помещение и пробился через кровлю. Погибли два человека. Дом признали аварийным, но, по подсчётам администрации Краснокамска, для расселения этого дома требуется 143 млн руб. Известно, что этот дом был построен в 2015 году и в нём жили переселенцы из других аварийных домов. На майском пленарном заседании Заксобарния глава ГУ МЧС Прикамья Андрей Бабинцев сообщил, что с такими нарушениями пожарной безопасности этот дом вообще нельзя было заселять. По его словам, крыша здания не была обработана огнезащитным веществом, а система вентиляции — сделана из пластика. В результате огонь с крыши шёл прямо в квартиры.

По словам депутата думы Краснокамска Григория Новикова, большинство депутатов проголосовали за досрочную отмену ЕНВД и получение компенсации из краевого бюджета, в том числе из-за отсутствия в бюджете округа денег на расселение этого сгоревшего дома.