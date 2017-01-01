В Краснокамске депутаты проголосовали за досрочную отмену ЕНВД
Компенсацию за отмену ЕНВД планируется направить на расселение сгоревшего многоквартирного дома
Сегодня, 14 августа, депутаты думы Краснокамска рассмотрели вопрос об отмене на территории муниципалитета с 2020 года единого налога на вменённый доход (ЕНВД). Как стало известно «Новому компаньону», за отмену выступили 13 депутатов. Ещё трое проголосовали «против» и один воздержался.
Напомним, с 2021 года на федеральном уровне планируется отменить единый налог на вменённый доход (ЕНВД). Власти Прикамья предложили компенсировать муниципалитетам выпадающие доходы в двукратном размере, если те с 2020 года отменят на своей территории «неадекватный» налог. И в июне депутаты ЗС после бурных обсуждений на комитетах и пленарном заседании приняли в двух чтениях законопроект, который бы позволял краевым властям предоставлять муниципалитетам соответствующие трансферты. Сейчас бурные обсуждения касательно досрочной отмены этого налога проходят в Перми.
Глава Краснокамска Игорь Быкариз сообщил «Новому компаньону», что инициативу о досрочной отмене ЕНВД внесла администрация городского округа. «Во-первых, с 2021 года ЕНВД всё равно отменят. Во-вторых, в июне депутаты Заксобрания приняли решение, которое за дострочный отказ от ЕНВД позволит компенсировать муниципалитетам на 2020 год сумму недополученного налога в двойном размере. У нас доходы от ЕНВД составляют 25 млн руб. То есть мы получим на два года компенсацию в размере 50 млн руб. Мы тут ничего не теряем», — пояснил он.
Игорь Быкариз также подчеркнул, что они в течение двух месяцев общались с бизнес-сообществом и проговаривали все вопросы. «У нас ЕНВД пользуются примерно 1300 предпринимателей. Мы просмотрели расчёты и пришли к выводу, что почти 1200 предпринимателей вполне могут уйти на патентную систему налогообложения, при этом ничего особо не теряя, и остаться в тех же налоговых параметрах. Минус от отмены ЕНВД получают только порядка 80 предпринимателей. Но мы с ними всё проговорили, и переход на упрощённую систему налогообложения — приемлемый для них вариант», — сообщил глава Краснокамска.
Депутат думы Краснокамска Григорий Новиков также отметил, что предприниматели и администрация нашли компромисс. В результате сегодня на заседании думы представитель предпринимательского сообщества выступил в поддержку досрочной отмены ЕНВД, что очень повлияло на решение депутатов.
Игорь Быкариз пояснил, что предприниматели поддержали их инициативу с условием предусмотреть возможность в будущем оказать им помощь. Во-первых, по словам главы Краснокамска, системой ЕНВД из-за её простоты зачастую пользовались «начинающие» предприниматели, которым достаточно сложно сразу найти бухгалтеров. В Краснокамске есть свой муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства, в котором есть юридическая служба. И эта служба будет помогать «начинающим» предпринимателям работать в патентной системе налогообложения. «Во-вторых, мы посмотрим и, может быть, из экономии денег, которая у нас появится, сделаем ещё какие-то иные формы поддержки нашего предпринимательства. В-третьих, наша дума решила в связи с отменой ЕНВД выйти с законодательной инициативой в краевой парламент в части пересмотра установок патентной системы», — сообщил он.
Депутат Григорий Новиков пояснил, что проект поправок в законодательство, который подготовила дума, разработан, чтобы минимизировать ущерб предпринимателей после досрочной отмены ЕНВД. Причём эти поправки в большей части исходили от предпринимательского сообщества. Сейчас этот проект поправок направлен в Заксобрание и администрацию губернатора.
Также, по словам Григория Новикова, большинство депутатов проголосовали за досрочную отмену ЕНВД из-за отсутствия денег в бюджете округа на расселение сгоревшего дома. Напомним, в мае этого года в Краснокамске на ул. Карла Маркса в трёхэтажном многоквартирном доме произошёл пожар. Огонь вспыхнул в одной из квартир на третьем этаже, а затем охватил чердачное помещение и пробился через кровлю. Погибли два человека. Недавно дом признали аварийным. По подсчётам администрации Краснокамска, для расселения этого дома требуется 143 млн руб. Эти деньги планируется получить с помощью краевой программы по расселению аварийного жилья и расселить сгоревший дом в 2020 году. На майском пленарном заседании Заксобарния глава ГУ МЧС Прикамья Андрей Бабинцев сообщил, что с такими нарушениями пожарной безопасности этот дом вообще нельзя было заселять. По его словам, крыша здания не была обработана огнезащитным веществом, а система вентиляции — сделана из пластика. В результате огонь с крыши шёл прямо в квартиры. Известно, что этот дом был построен в 2015 году, и в нём жили переселенцы из других аварийных домов.
Глава Краснокамска Игорь Быкариз заявил, что вопрос с расселением дома и вопрос с досрочной отменой ЕНВД «просто наложились». «С одной стороны, у нас есть возможность, что край компенсирует нам досрочную отмену ЕНВД. С другой — всех же беспокоит судьба дома и жильцов. Для этого мы заходим в краевую программу по расселению аварийного жилья и пытаемся сделать так, чтобы расселение началось не в 2020 году, а уже в этом. Поэтому деньги за отмену ЕНВД придутся как нельзя кстати, потому что для участия в программе от нас требуется софинансирование в размере 25%. Когда бюджет свёрстан и год уже идёт, такую сумму найти достаточно сложно. Поэтому мы, возможно, воспользуемся компенсацией из краевого бюджета за досрочную отмену ЕНВД, чтобы обеспечить софинансирование программы по расселению», — добавил он.