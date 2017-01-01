В Краснокамске депутаты проголосовали за досрочную отмену ЕНВД Компенсацию за отмену ЕНВД планируется направить на расселение сгоревшего многоквартирного дома

Твитнуть Поделиться Поделиться

г. Краснокамск

Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 14 августа, депутаты думы Краснокамска рассмотрели вопрос об отмене на территории муниципалитета с 2020 года единого налога на вменённый доход (ЕНВД). Как стало известно «Новому компаньону», за отмену выступили 13 депутатов. Ещё трое проголосовали «против» и один воздержался.

Напомним, с 2021 года на федеральном уровне планируется отменить единый налог на вменённый доход (ЕНВД). Власти Прикамья предложили компенсировать муниципалитетам выпадающие доходы в двукратном размере, если те с 2020 года отменят на своей территории «неадекватный» налог. И в июне депутаты ЗС после бурных обсуждений на комитетах и пленарном заседании приняли в двух чтениях законопроект, который бы позволял краевым властям предоставлять муниципалитетам соответствующие трансферты. Сейчас бурные обсуждения касательно досрочной отмены этого налога проходят в Перми.

Глава Краснокамска Игорь Быкариз сообщил «Новому компаньону», что инициативу о досрочной отмене ЕНВД внесла администрация городского округа. «Во-первых, с 2021 года ЕНВД всё равно отменят. Во-вторых, в июне депутаты Заксобрания приняли решение, которое за дострочный отказ от ЕНВД позволит компенсировать муниципалитетам на 2020 год сумму недополученного налога в двойном размере. У нас доходы от ЕНВД составляют 25 млн руб. То есть мы получим на два года компенсацию в размере 50 млн руб. Мы тут ничего не теряем», — пояснил он.

Игорь Быкариз также подчеркнул, что они в течение двух месяцев общались с бизнес-сообществом и проговаривали все вопросы. «У нас ЕНВД пользуются примерно 1300 предпринимателей. Мы просмотрели расчёты и пришли к выводу, что почти 1200 предпринимателей вполне могут уйти на патентную систему налогообложения, при этом ничего особо не теряя, и остаться в тех же налоговых параметрах. Минус от отмены ЕНВД получают только порядка 80 предпринимателей. Но мы с ними всё проговорили, и переход на упрощённую систему налогообложения — приемлемый для них вариант», — сообщил глава Краснокамска.

Депутат думы Краснокамска Григорий Новиков также отметил, что предприниматели и администрация нашли компромисс. В результате сегодня на заседании думы представитель предпринимательского сообщества выступил в поддержку досрочной отмены ЕНВД, что очень повлияло на решение депутатов.

Игорь Быкариз пояснил, что предприниматели поддержали их инициативу с условием предусмотреть возможность в будущем оказать им помощь. Во-первых, по словам главы Краснокамска, системой ЕНВД из-за её простоты зачастую пользовались «начинающие» предприниматели, которым достаточно сложно сразу найти бухгалтеров. В Краснокамске есть свой муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства, в котором есть юридическая служба. И эта служба будет помогать «начинающим» предпринимателям работать в патентной системе налогообложения. «Во-вторых, мы посмотрим и, может быть, из экономии денег, которая у нас появится, сделаем ещё какие-то иные формы поддержки нашего предпринимательства. В-третьих, наша дума решила в связи с отменой ЕНВД выйти с законодательной инициативой в краевой парламент в части пересмотра установок патентной системы», — сообщил он.

Депутат Григорий Новиков пояснил, что проект поправок в законодательство, который подготовила дума, разработан, чтобы минимизировать ущерб предпринимателей после досрочной отмены ЕНВД. Причём эти поправки в большей части исходили от предпринимательского сообщества. Сейчас этот проект поправок направлен в Заксобрание и администрацию губернатора.

Также, по словам Григория Новикова, большинство депутатов проголосовали за досрочную отмену ЕНВД из-за отсутствия денег в бюджете округа на расселение сгоревшего дома. Напомним, в мае этого года в Краснокамске на ул. Карла Маркса в трёхэтажном многоквартирном доме произошёл пожар. Огонь вспыхнул в одной из квартир на третьем этаже, а затем охватил чердачное помещение и пробился через кровлю. Погибли два человека. Недавно дом признали аварийным. По подсчётам администрации Краснокамска, для расселения этого дома требуется 143 млн руб. Эти деньги планируется получить с помощью краевой программы по расселению аварийного жилья и расселить сгоревший дом в 2020 году. На майском пленарном заседании Заксобарния глава ГУ МЧС Прикамья Андрей Бабинцев сообщил, что с такими нарушениями пожарной безопасности этот дом вообще нельзя было заселять. По его словам, крыша здания не была обработана огнезащитным веществом, а система вентиляции — сделана из пластика. В результате огонь с крыши шёл прямо в квартиры. Известно, что этот дом был построен в 2015 году, и в нём жили переселенцы из других аварийных домов.

Глава Краснокамска Игорь Быкариз заявил, что вопрос с расселением дома и вопрос с досрочной отменой ЕНВД «просто наложились». «С одной стороны, у нас есть возможность, что край компенсирует нам досрочную отмену ЕНВД. С другой — всех же беспокоит судьба дома и жильцов. Для этого мы заходим в краевую программу по расселению аварийного жилья и пытаемся сделать так, чтобы расселение началось не в 2020 году, а уже в этом. Поэтому деньги за отмену ЕНВД придутся как нельзя кстати, потому что для участия в программе от нас требуется софинансирование в размере 25%. Когда бюджет свёрстан и год уже идёт, такую сумму найти достаточно сложно. Поэтому мы, возможно, воспользуемся компенсацией из краевого бюджета за досрочную отмену ЕНВД, чтобы обеспечить софинансирование программы по расселению», — добавил он.