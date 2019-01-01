Краевые власти начали отслеживать наличие в магазинах продуктов Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство промышленности и торговли Пермского края намерено принимать меры, чтобы не допустить в магазинах дефицита продуктов и товаров первой необходимости. Об этом сообщает «ВЕТТА».

Ранее в социальных сетях жители Перми размещали фото с пустыми полками. Сотрудники министерства начали мониторинг ситуации.

Напомним, в Перми зарегистрировано два случая заражения коронавирусом.