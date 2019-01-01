Дмитрий Енцов журналист Площадь однокомнатных квартир в новостройках Перми с 2016 года снизилась на 0,4 кв. м Поделиться Поделиться Твитнуть

В январе 2020 года средняя площадь однокомнатной квартиры в новостройках Перми составила 38,6 кв. м. Это на 0,4 кв. м меньше (была 39 кв. м), чем в 2016 году. Такие данные по итогам четырёхлетнего исследования приводят аналитики портала о недвижимости domofond.ru.

По средней площади новых «однушек» Пермь занимает 52-е место среди 78 исследованных городов.

При этом самые большие по площади «однушки» — в Махачкале (50 кв. м) и Грозном (48 кв. м). Самая маленькая — в Кургане (33,8 кв. м).

В среднем по стране площадь однокомнатных квартир снизилась на 0,4 кв. м (с 39 кв.м. до 38,6 кв. м).