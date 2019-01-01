Дмитрий Енцов журналист В Прикамье владельцы 12,1% кредитных карт имеют просроченную задолженность Поделиться Поделиться Твитнуть

На территории Пермского края по 12,1% кредитных карт имеется просроченная задолженность (свыше 30 дней). Это на 4,5% карт меньше, чем в конце 2019 года. Такие данные предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом самые низкие доли просроченных платежей по картам относятся к Москве (5,7%), Санкт-Петербургу (7,1%), Ханты-Мансийскому АО (7,6%).

Самая высокая доля — в Кемеровской (13,5%) и Иркутской (15,6%) областях.

В среднем по России доля просроченных платежей по картам составила 10,4%, снизившись за год на 4,5%.