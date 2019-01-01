Дмитрий Енцов журналист Пермская «однушка» вошла в ТОП-10 самых дорогих в ПФО Поделиться Поделиться Твитнуть

Аналитики портала «ЦИАН» составили новый рейтинг самых дорогих однокомнатных квартир в новостройках Приволжского федерального округа (ПФО).

В ТОП-10 вошла квартира, расположенная в пермском «Спортивном микрорайоне Ива». Площадь квартиры составляет 67,4 кв. м. При этом площадь комнаты составляет 30 кв. м, кухни — 12 кв. м. Предложение о продаже достигает 4,19 млн руб.

При этом цены в ТОП-10 варьируются от 3,2 млн руб. до 14,87 млн руб.

Самая дорогая «однушка» ПФО находится в казанском ЖК Grande Rosso. Её площадь — 103,29 кв. м.