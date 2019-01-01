Из-за пандемии коронавируса актив «Единой России» в субъектах РФ переходит в режим волонтёрства Поделиться Поделиться Твитнуть

Прошло заседание бюро высшего совета партии, в ходе которого председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал ряд поручений по организации работы партии в условиях пандемии коронавируса.

В первую очередь, Дмитрий Медведев поручил руководству региональных отделений «Единой России» связаться с оперативными штабами по противодействию распространения коронавирусной инфекции в субъектах РФ.

«Мы должны оказывать людям всю необходимую помощь — от доставки на дом продуктов питания и лекарств до оказания консультационной поддержки — там, где это необходимо», — сказал он.

Помимо этого, Медведев поручил руководству фракции в Госдуме в максимально короткие сроки обеспечить принятие законодательных мер по защите прав граждан и оказания им необходимой помощи. «Речь идет о дистанционной продаже лекарств, ограничении цен на медикаменты и медицинские изделия, остро необходимые сейчас. Рассчитываю, что соответствующие меры будут приняты депутатами в ближайшее время», — подчеркнул он.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев пояснил, что в составе пермского краевого оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции включены два члена президиума «Единой России» — это Александр Борисов и Леонид Политов.

«Ответственным за взаимодействие с региональным отделением партии назначен Леонид Политов, по мере необходимости он будет координировать работу волонтеров от «ЕР» с регштабом», — добавил Григорьев.

Отметим, на сегодня в Пермском крае зафиксировано два случая заболевания коронавирусом.

Кроме того, заседание бюро высшего совета председатель партии отметил, что необходимо минимизировать количество массовых мероприятий.

«Что касается проведения крупных мероприятий, которые были запланированы заранее, — нужно посмотреть, когда и как их организовать. Это касается и «Диктанта Победы» и Всероссийского субботника. Посмотреть, как развиваются события и перенести эти мероприятия на более благоприятный период», — заявил Медведев.

Изменения коснутся и проведения предварительного голосования. «Мы переформатируем обязательные дебаты и проведем их в режиме индивидуальных видеопрезентаций в социальных сетях, то есть постараемся использовать цифровые возможности», — сообщил он.