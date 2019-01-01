Лысьвенский завод получит возможность ускорить производство эмалированной посуды в 160 раз Поделиться Поделиться Твитнуть

Студент Пермского политеха Денис Соколов улучшил способ получения фритты — вещества для укрепления эмали посуды. Технология поможет снизить затраты на электроэнергию и сократить время производства в 160 раз.

В разработке новой технологии принимали участие специалист Лысьвенского завода эмалированной посуды Александр Соколов и учёный Лысьвенского филиала ПНИПУ Татьяна Сошина.

Изобретение Дениса Соколова позволит предприятиям в пять раз увеличить производительность фритты. Новый способ сократит время изготовления материала с пяти суток до 30—45 минут. В России пока не производят установок, схожих по конфигурации и техническим характеристикам с той, что предлагает химик.

Стеклянные гранулы фритты получают расплавляя химические элементы, а затем охлаждают их и наносят на посуду и плиты для защиты от коррозии и в качестве декоративного слоя. Сейчас, чтобы охладить материал, «лаву» сливают в воду для кристаллизации и сушат горячим воздухом. Эта технология требует много времени и считается затратной.

Чтобы оптимизировать сушку фритты в пять раз и сократить энергозатраты предприятий до 2,5 млн руб. в год, Денис Соколов спроектировал установку по типу центрифуги. Он уже произвёл расчёты для Лысьвенского завода эмалированной посуды, который заинтересован в сотрудничестве. Производительность разработки — 1,8 т в час.

Студент уже провёл статические и динамические расчёты прочности конструкции. Сейчас установка находится на стадии производства и в ближайшее время будет реализована на предприятии.