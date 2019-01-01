Дмитрий Енцов журналист «Сатурн-Р» презентовал амбициозный жилищный проект в микрорайоне Бахаревка Поделиться Поделиться Твитнуть

Эскизный проект микрорайона на Бахаревке. Предоставлен: ООО «Строительно-монтажное управление №3» «Сатурн-Р»

ООО «Строительно-монтажное управление №3» «Сатурн-Р» 13 марта презентовало новый амбициозный жилищный проект в пермском микрорайоне Бахаревка.

По словам директора по маркетингу и развитию холдинга «Сатурн-Р» Сергея Репина, рабочее название проекта — «Экополис Аркаим». Идея напрямую связана с одноимённым поселением-памятником в Челябинской области.

Историки относят поселение к эпохе средней бронзы, то есть рубежа XX—XVI веков до н. э. Это поселение построено радиальным способом, что напрямую отразится на новом жилом комплексе.

Как отметил Сергей Репин, когда он впервые побывал в этом месте, то идея создать нечто подобное хотя бы внешне его сразу захватила, и он надеется на её реализацию.

Всего территория будущей застройки занимает 27 га, на ней предполагается построить 421 тыс. кв. м жилья. То есть в экополисе будет около 30 домов высотой от 8 до 16 этажей.

Предусмотрена и социальная инфраструктура — три садика и школа на 1225 мест.

«Я считаю, что достойное жильё должно быть не только в центральной части города, но и там, что принято называть окраинами. Существует стереотип, что подобные районы застраивают посредственным многоквартирным жильём, которое в народе прозвали «человейниками». Этот комплекс должен помочь разрушить подобный стереотип», —отметил Сергей Репин.

При этом комплекс будет не просто набором домов и учреждений образования. В его центре планируется обустроить парк — точку притяжения района района. Кроме того, в границах комплекса запланирован торговый центр.

«Сатурн-Р» приобрёл участок в прошлом году. Первоначальный эскиз был презентован главе Перми Дмитрию Самойлову. Но о сроках реализации говорить пока рано.

«Мы рассчитываем, что разрешение на строительство первой очереди будет выдано в следующем году. Учитывая, что наша компания способна ежегодно строить по 100 тыс. кв. м, соответственно, рассчитываем, что в течение четырёх лет реализуем проект», — пояснил Сергей Репин.

При этом компания не планирует при реализации использовать банковские займы, а рассчитывает на собственные средства. Как отметил Сергей Репин, предварительно реализация оценивается в 18 млрд руб.

В итоге микрорайон должны заселить более 17 тыс. жителей.

Если озвученные планы реализуются, то этот проект станет ещё более мощным, чем ныне возводимый ЖК «Арсенал», который рассчитан на 15 тыс. жителей.