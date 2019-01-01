Возобновление поставок в Прикамье медицинских масок ожидается в конце марта или середине апреля Оставшийся товар производители направляют в медучреждения Поделиться Поделиться Твитнуть

Очередной мониторинг аптек, проводимый Управлением ФАС по Пермскому краю, показал острый дефицит в регионе масок и повышение их стоимости.

Так, на 16 марта средняя закупочная стоимость одной маски составляет 12,3 руб., тогда как в декабре 2019 года маски стоили у оптовиков в среднем 1,04 руб. В рознице цены колеблются от 6,4 руб. до 35 руб. за одну маску.

При этом ранее жители Перми массово сообщали об отсутствии масок в продаже. Но продуктовая сеть «Магнит», аптечные сети «Планета здоровья», ООО «УК «Новая фармация» (Пермфармация) и ООО «Фармаимпекс» уведомили о наличии 4 тыс. масок.

Дефицит товара объясняется тем, что розничные продавцы перестали его закупать по выросшей цене у оптовых поставщиков, а производители не исполняют оформленные поставщиками заявки, отдавая предпочтение больницам.

Александр Плаксин, руководитель Управления ФАС по Пермскому краю:

— Крупные оптовые поставщики Пермского края, а также екатеринбургские компании сообщили, что заявки на закупку медицинских масок ими отправлены. Однако производители отказывают в удовлетворении заявок. Данная ситуация продолжается на протяжении последнего месяца. На данный момент у производителей масок в приоритете отгрузка в учреждения здравоохранения.

Ранее более 50% оптовых поставщиков Пермского края закупали медицинские маски китайского производства. Сейчас на территории региона средства индивидуальной защиты из Китая не реализуются вообще. Нам приходится надеяться только на российских производителей, по данным которых, отгрузка медицинских масок оптовым поставщикам Пермского края может возобновиться не раньше конца марта — середины апреля 2020 года. Возможно, к этому периоду ситуация с наличием средств индивидуальной защиты в розничных аптечных сетях края стабилизируется.