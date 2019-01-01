Под наблюдением врачей находятся 264 пермяка, вернувшиеся из-за рубежа Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в настоящее время под медицинским наблюдением находятся 264 человека. У всех отрицательные результаты на наличие инфекции. Они поставлены под наблюдение, потому что недавно вернулись из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, сообщает «ВЕТТА».

Напомним, в регионе введён режим повышенной готовности. Медицинские стационары закрыли для посетителей, в учебных заведениях ввели свободное посещение занятий. Также отменены все мероприятия численностью более 1000 человек.