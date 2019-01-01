Дмитрий Енцов журналист «Парма» не сыграет как минимум ещё один матч из-за коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Ближайший матч пермского баскетбольного клуба «Парма» также, скорее всего, не состоится из-за мировой эпидемии коронавируса. Напомним, Единая лига ВТБ объявила о приостановлении регулярного сезона 13 марта, без конкретной даты возобновления матчей.

Соответственно, запланированная игра «ЦМОКИ-Минск» — «Парма», которая должна была состояться 15 марта, не проведена.

По информации «Нового компаньона», на данный момент чемпионат приостановлен на 14 дней, то есть до 27 марта. Соответственно, под «бан» попадает ещё один матч «Пармы» — гостевой с эстонским «Калевом» (должен был состояться в воскресенье, 22 марта).

Что касается ближайшего домашнего матча пермяков — с подмосковными «Химками» (запланирован на понедельник, 30 марта), то его судьба пока не известна.

С сайта онлайн-продажи билетов пропала возможность приобрести билеты на эту игру. Но клуб пока не предлагал болельщикам сдавать их обратно. Кроме того, этот матч, в отличие от отменённых игр с «ЦМОКИ-Минск» и «Калевом», пока стоит в расписании.

Игроки «Пармы» сейчас находятся в Перми и проводят ежедневные тренировки в ожидании информации о продлении/непродлении регулярного сезона.

Отметим, что с 15 марта на территории Пермского края введён запрет на проведение любых мероприятий с численностью участников более 1 тыс. человек. При этом не указано, на какой период введён запрет.