В Перми создана оперативная группа по предотвращению распространения коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Перми Дмитрий Самойлов поставил задачу подготовить план мероприятий по профилактике заболевания коронавирусом. Оперативную группу для этого поручено создать заместителю главы Лидии Королёвой.

Ранее врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин ввёл в регионе режим повышенной готовности из-за обнаружения одного заражённого коронавирусом.

Первоочередной мерой стал переход школьников с 16 марта на дистанционное обучение. Решение о том, продолжит ли ребёнок ходить в школу или останется дома, принимают родители.

В школах и садах организованы утренние фильтры, массовые мероприятия отменены. Особое внимание уделяется дезинфекции помещений, обеззараживанию воздуха, соблюдению режима проветривания.

Будет вестись учёт сведений о перемещениях обучающихся и педагогов. Прилетевшие из других стран отправятся на двухнедельный домашний карантин.

В общественном транспорте будет проводиться дезинфекция, особое внимание уделят поручням.

Также глава города распорядился минимизировать служебные командировки муниципальных служащих за пределы Пермского края.