ПГНИУ временно перешёл на дистанционное обучение из-за коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский государственный национальный исследовательский университет с 19 марта перешёл на дистанционное обучение.

«Период с 16 по 18 марта — подготовительный, во время которого каждый факультет определит и уточнит планы работы по образовательным направлениям. В это время студенты освобождаются от посещения университета».

Напомним, в Перми зарегистрирован первый случай заражения корнавирусом. Школы уже перешли на дистанционное обучение.