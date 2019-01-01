В центре Перми на продажу выставлен 62 Lounge&Bar Поделиться Поделиться Твитнуть

На сайте Avito опубликовано объявление о продаже бара 62 Lounge&Bar, расположенного на ул. Советской, 62. Стоимость актива — 7,3 млн руб.

Собственник указал, что бар работает больше шести лет, но три года назад сменил владельца.

«Я второй владелец, заведение было куплено три года назад, находилось в плачевном состоянии. Выручки были увеличены на 170%. Упор на кальяны, был сделан бар, сделана кухня. Окупаемость порядка 2,5 лет, если покупатель не новичок в данном бизнесе. Недавно сделан ремонт, есть сборно-разборная летняя веранда. Готов помогать на протяжении пары месяцев после покупки. Долгов нет. Есть свой «мерч».

Причина продажи: для дальнейшего развития был готов выкупить помещение, но не сошлись с владельцем помещения в цене. Никуда не тороплюсь, заведение работает в хороший плюс. Долгосрочный договор аренды с низкой арендной ставкой».

Также владелец добавил, что не будет снижать цену, так как не торопится с продажей.