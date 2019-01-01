Сергей Данилов Родителям школьников края предоставили возможность выбрать дистанционное обучение для своих детей Поделиться Поделиться Твитнуть

Родители школьников Пермского края уже с понедельника, 16 марта, могут выбрать для своих детей дистанционную форму обучения. Об этом в своём Istagram написала министр образования Пермского края Раиса Кассина.

Раиса Кассина, министра образования Пермского края:

— Начиная со следующей недели, каждый родитель вправе сам принять решение: продолжить обучение ребенка непосредственно в школе или же перевести его на дистанционную форму обучения. Все школы края могут выстроить работу таким образом, чтобы это не сказалось на образовательном процессе. Есть все необходимые механизмы для обучения в онлайн-форматах.

В понедельник также примем решение по техникумам и колледжам. Всем образовательным учреждениям поручено предусмотреть меры своевременных дезинфекционных мероприятий, контролировать графики уборки и проветривания помещений.

Напомним, что решением регионального штаба по борьбе с распространение коронавируса в крае введен режим повышенной готовности.