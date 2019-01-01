Сергей Данилов Пермский театр оперы и балета не отменяет спектакли в связи с ведёнными ограничениями Поделиться Поделиться Твитнуть

Зрительный зал Пермского театра оперы и балета вмещает 843 места для зрителей. Запланированные на ближайшее время спектакли состоятся, театр работает в обычном режиме, сообщает пресс-служба учреждения культуры.

Напоминаем, что решением краевых властей в Пермском крае введён временный запрет на проведение массовых мероприятий численностью свыше 1000 человек.

По итогам оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса подписано распоряжение, в соответствии с которым с 15 марта в регионе вводится режим повышенной готовности. Напомним, накануне, 13 марта, Роспотребнадзор Пермского края установил первый случай заболевания пермяка коронавирусом.

Режим повышенной готовности позволит организовать комплекс мероприятий, направленных на предотвращение завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Пермского края, уверены краевые власти.